Sonntag beginnt mit Hagelschauern und Windhose

So ein Aprilwetter ist man eigentlich aus Deutschland gewöhnt. Mitten im Frühling lag Mallorca am Sonntag in einigen Regionen unter einer weißen Decke. Grund waren starke Hagelschauer, die in weiten Teilen der Insel niedergingen. Vor allem im Süden kamen heftige Winde hinzu. In der Bucht von Palma ließ sich eine Windhose beobachten.

Pasam d'imatges de ple estiu fa uns dies a altres d'hivern avui. Calabruixada important avui a Bendinat, Calvià pic.twitter.com/smJPP5WZh5 — Biel de Galatzó (@BielGalatzo) 7. April 2019

Nach Angaben der balearischen Wetterbehörde Aemet war die Windhose rund 20 Minuten zu sehen. Die Meteorologen hatten für den Sonntag wechselnde Bewölkung mit einigen Schauern und leicht sinkenden Temperaturen vorhergesagt. Bis zum Nachmittag blieb es jedoch trocken. Allerdings ist in den Abendstunden mit erneuten Regenfällen zu rechnen.