Mann soll 378 Haushaltsgeräte gestohlen haben

Beamte der Guardia Civil haben in Inca im Norden von Mallorca einen 38-jährigen Mann festgenommen, der zusammen mit einer 40-jährigen Frau 378 Haushaltsgeräte aller Art gestohlen haben soll. Die Ware hat nach Angaben vom Samstag einen Wert von 70.000 Euro.

Auf die Spur der mutmaßlichen Täter war die Guardia Civil gekommen, als mehrere Monate lang in sogenannten "Compro-Oro"-Läden (An- und Verkauf von Gold) auf einmal auch Haushaltsgeräte verkauft wurden. Die waren den Betreibern von den Verdächtigen verkauft worden. Bei den Geräten handelte es sich in erster Linie um Objekte, die hauptsächlich von Friseuren verwendet werden, also Haarschneidemaschinen oder Föngeräte.