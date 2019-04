Jugendliche Diebe schlagen Mann in Palma Zähne aus

In Palma de Mallorca ist in der Nacht zum Sonntag in der Nähe des Corte-Ingles-Kaufhauses am Innenstadtring Avenidas ein 50-Jähriger von drei Jugendlichen brutal zusammengeschlagen worden. Gegen 4.45 Uhr entwendeten die Gangster dem Mann Geld, das Handy und weitere Wertsachen. Er musste mit Verletzungen an der Nase, ausgeschlagenen Zähnen und Prellungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch am Paseo Marítimo kam es zu diversen Gewaltakten. Diese Gegend wird vor allem von jungen Spaniern als Vergnügungsmeile genutzt. Dort gibt es zahlreiche kleine Diskotheken.