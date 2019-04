Whats-App- und Facebook-Ausfall auch auf Mallorca

Ein gemeinsamer Whatsapp-, Facebook- und Instagram-Absturz hat sich am Sonntag auch auf Mallorca bemerkbar gemacht. Nach 13 Uhr gingen die Seiten der sozialen Netzwerke stundenlang nicht mehr auf, auch kamen Whatsapp-Nachrichten nur mit großer Verzögerung ans Ziel.

Solche Abstürze hatte es in den vergangenen Monaten schon mehrfach gegeben. Zuletzt wurde so etwas am 14. März festgestellt, als es ebenfalls zu Problemen bei den drei Diensten kam. Diese dauerten 22 Stunden.

Was die Gründe sind, konnte weder im März noch bei dem jetzigen Ausfall festgestellt werden.