16-Jähriger bei Deià vier Meter in die Tiefe gestürzt

Die Feuerwehr hat am Dienstag einen 16-Jährigen gerettet, der in Cingles de Son Rullán bei Deià vier Meter in die Tiefe gestürzt war. Der Unfall ereignete sich bei einem Schulausflug.

Das Gelände war für die Rettungskräfte relativ gut zugänglich. Die Feuerwehr konnte den Jugendlichen mit einer Spezialtrage bergen.

Er erlitt Prellungen und Hautabschürfungen am ganzen Körper und wurde in das Krankenhaus Son Espases in Palma gebracht,.