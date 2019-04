Wann Mallorcas Geschäfte an Ostern geöffnet haben

Auf Mallorca werden die Geschäfte an einigen der Osterfeiertage geöffnet haben. So sie das wollen, dürfen Gewerbetreibende am Gründonnerstag und am Ostersonntag Waren an Kunden verkaufen. Der Karsamstag ist kein Feiertag. Am Karfreitag und am Ostermontag bleiben jedoch sämtliche Läden geschlossen.

Verkaufsoffene Sonntage gibt es auch noch etliche weitere im Jahr, und zwar am 7. Juli, am 8. September, am 27. Oktober und am 1., 8. und 22. Dezember.