TV-Tipp: ZDF-Auslandsjournal befasst sich mit Ballermann

Das altehrwürdige ZDF-Auslandjournals beschäftigt sich am Mittwochabend (17.4.) um 22.15 Uhr auch mit Mallorca. Ein Bericht dreht sich um die beginnende Tourismussaison an der Playa de Palma, in erster Linie um "mehr Benimm am Ballermann". Reporter Lennart Behnke hat "mit angepackt" und "die Mallorquiner bei den Vorbereitungen unterstützt", so der Programmhinweis.

Das "Auslandsjournal" informiert seit dem Jahr 1973 einmal pro Woche im ZDF über Vorkommnisse außerhalb von Deutschland.