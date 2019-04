Zoff um frühere Schließung von Palmas Lonja-Terrassen

Die von der Stadt Palma de Mallorca angeordnete Schließung der Restaurantterrassen an der Seehandelsbörse Lonja bereits um 23 Uhr sorgt für Unruhe. Am Dienstag waren dort Lokalpolizisten aufgetaucht und hatten die Gastwirte eindringlich aufgefordert, Stühle und Tische nicht erst wie üblich um Mitternacht oder um 0.30 Uhr an den Wochenenden, sondern bereits eine Stunde vorher wegzuräumen. Vom neuen Dekret Nummer 6438 war den Restaurant-Betreibern nach eigenen Angaben nichts bekannt.

Der Präsident des Restaurant-Verbandes Mallorca, Alfonso Robledo, äußerte sich empört über die Entscheidung. Die Entscheidung habe wahltaktische Gründe, sagte er.

Zu den Restaurant-Terrassen an der Lonja zieht es vor allem Urlauber. Unter Deutschen gilt dieser Ort als einer der stimmungsvollsten Hotspots in Palmas Zentrum.