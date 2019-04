Blitz-Ampel in Palma in Betrieb genommen

Wer vom Osten her in Palma de Mallorca einfährt, muss auf der Manacor-Straße künftig höllisch aufpassen. Dort ist seit Kurzem eine Blitz-Ampel in Betrieb. Rot-Sünder können der Verkehrsbehörde dann nicht mehr entgehen. Die Anlage befindet sich an der Kreuzung mit der Manuel-Azaña-Straße.

Unterdessen teilte die Gemeinde Inca mit, dass man dort zwölf Überwachungskameras installieren wolle. Dabei handelt es sich nicht um Apparate, die an Ampeln angebracht wurden, sondern um Geräte, die etwa die Polizei bei der Aufklärung von Unfallursachen helfen sollen. Es ist vorgesehen, dass alles bereits im Sommer funktionstüchtig ist. In Inca sind bereits seit einiger Zeit sechs Kameras zur Beobachtung der Lage rund um den Markt Mercat Cobert in Betrieb.