Gefährliche Randale im Bus nach Magaluf

Auf der Buslinie 104, die Palma mit El Toro, Magaluf, Son Caliu und Portals verbindet, ist es am Wochenende zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Ein Jugendlicher aktivierte am Freitagabend einen Feuerlöscher und versuchte, die Fenster einzuschlagen und aus dem Bus zu springen, als er wegen der großen Rauchwolke in Atemnot geriet.

Der Bus war mit 100 Fahrgästen besetzt, vornehmlich Jugendliche auf dem Weg nach Punta Ballena und anderen Party-Hotspots. Schon bei Abfahrt in Palma hatten Sicherheitskräfte zahlreiche alkoholische Getränke beschlagnahmt. Der Vorfall mit dem Feuerlöscher ereignete sich bei Portals und sorgte für minutenlange Panik unter den Fahrgästen.

Nur der schnellen Reaktion des Fahrers ist es Zeugenaussagen zufolge zu verdanken, dass die Situation glimpflich ausging. Er alarmierte den Notruf und sorgte dafür, dass der Jugendliche den Bus verließ.

Die Busfahrergewerkschaft kritisiert schon seit Längerem die Gefährdung der Fahrer auf den Strecken nach Punta Ballena und fordert den Einsatz privater Sicherheitskräfte.