Polizisten lösen Saufgelage in Andratx auf

Lokalpolizisten in Andratx im Südwesten von Mallorca haben in der Nacht zum Sonntag in Andratx etwa 30 Jugendliche bei einem Saufgelage überrascht. Der sogenannte "Botellón" wurde auf einem Parkplatz namens s'Aluet am Nordrand des Ortes abgehalten.

Die Jugendlichen wurden zunächst verwarnt und aufgefordert, sich zu zerstreuen. Als die Beamten zwei Stunden später zurückkamen, saßen die Trinker dort weiterhin. Daraufhin wurden die Personalien der Beteiligten festgestellt. Jedem droht jetzt eine Geldbuße von 300 Euro.

Die sogenannten "Botellones" sind in ganz Spanien ein Ärgernis. Zuweilen treffen sich Hunderte Jugendliche, um gemeinsam Alkohol zu konsumieren. Im äußersten Südwesten der Insel war es auch in der Vergangenheit wiederholt zu solchen Gelagen gekommen.