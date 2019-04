Fahrstuhl brennt in Hotel in Palma aus

Im bekannten Hotel Isla Mallorca in Palmas Stadtteil Son Armadans ist in der Nacht zum Ostermontag ein Aufzug ein Raub der Flammen geworden. Wie die Feuerwehr per Twitter mitteilte, war das Feuer gegen 3.30 Uhr im sechsten Stockwerk in der Nacht ausgebrochen. Der gesamte Schacht bis zum Maschinenraum wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Erst zwei Stunden später konnte das Feuer gelöscht werden. Verletzte sind glücklicherweise nicht zu beklagen.