Maschinengewehrnest in Sant Elm verfällt

Seit mehr als einem Jahr verfällt das so genannte Maschinengewehrnest in Sant Elm. Das beklagen Denkmalschützer von Arca und GEFB.Der Zugang zu der in einen Felsenhang befindlichen Schießstellung ist offen, so dass immer wieder Vandalen eindringen.

Das Innere ist mittlerweile verschmutzt, voller Graffiti und alter Kleidung. Der Zustand sei für Besucher unhaltbar, hieß es in einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora.

Maschinengewehrnester wurden im Ersten und Zweiten Weltkrieg genutzt, um Schützengräben gegen vorstürmende Infanterie, Kavallerie oder Luftangriffe zu schützen. Das Rathaus von Palma hatte das MG-Nest in Sant Elm als schützenswertes Kulturgut eingestuft.