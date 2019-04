Polizisten führen zwei mutmaßliche Brandstifter ab

Polizisten haben am Montag zwei Männer spanischer Nationalität festgenommen, die verdächtigt werden, am Wochenende vier Müllcontainer und drei Autos in Palma de Mallorca angezündet zu haben. Laut der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora ist einer der Abgeführten wegen diverser anderer Delikte bereits polizeibekannt. Der zweite weist eine weiter zurückliegende Vorstrafe auf. Beide werden beschuldigt, am frühen Samstagmorgen im Viertel S'Escorxador zugeschlagen zu haben.

Ob die Verdächtigen auch für diverse weitere Brandanschläge in der Vergangenheit in Palma verantwortlich sind, ist unklar. Seit Anfang 2018 wurden in der Stadt etwa 350 Container angezündet. Jeder Container hat einen Wert von 1000 Euro.