Autounfall endet in Messerstecherei in Palma

Eine Kollision zweier Fahrzeuge hat in Palma in einer Messerstecherei geendet. Am Freitagabend sollen laut Polizeiangaben gegen 23 Uhr auf der Calle Aragón zwei Pkws miteinander kollidiert sein. Einer der Unfallbeteiligten flüchtete mit seinem Wagen, um kurz darauf mit Verstärkung zurückzukehren.

Zwei Unbeteiligte wurden Zeuge des Geschehens und sollen versucht haben, zwischen den beteiligten Parteien zu vermitteln. Einer der beiden wurden durch einige der Mitglieder angegriffen und dabei mit mehreren Stichen ins Bein verletzt. Ein weiterer wurde durch mehrere Schläge auf den Kopf bewusstlos geprügelt. Die Verletzten wurden zur Behandlung in Palmas Krankenhaus Son Espases eingeliefert. (dise)