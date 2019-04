Prognose zur Spanienwahl: Sozialisten werden stärkste Partei

Eine erste Prognose nach Schließung der Wahllokale in Spanien an diesem Sonntag sehen die Sozialisten als stärkste Partei. Die PSOE würde zwischen 116 und 121 Sitze bekommen; die Konservativen (PP) zwischen 69 und 73 Sitze; die Nationalliberalen (Ciudadanos) zwischen 48 und 49 Sitze; die Linkspopulisten (Podemos) zwischen 42 und 45 und die Rechtspopulisten (Vox) zwischen 36 und 38 Sitze bekommen. Das deutet viele Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung an, so die auf Umfrage beruhende Prognose zu den Parlamentswahlen. Gleichwohl geht die Befragung rein rechnerisch von einer Mehrheit des Linksblock aus.

Auf den Balearen wäre Podemos mit 23% der Stimmen und 2 Delegierten die am meisten gewählte Partei; die PSOE mit 2 Delegierten (22% der Stimmen), PP 2 Delegierten (19% der Stimmen), C's 1 Delegierter (14% der Stimmen) und Vox 1 Delegierter (14% der Stimmen).