Deutsche stürzt in Cala Pi zehn Meter in die Tiefe

Eine Deutsche hat sich bei einem Sturz in der Cala Pi schwer verletzt. Die 50-Jährige fiel in der Bucht auf Mallorca zehn Meter in die Tiefe. Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag.

Ein Rettungswagen, Polizei sowie die Feuerwehr waren im Einsatz. Die Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik Son Espases geflogen werden, sie hatte schwere Kopfverletzungen erlitten.

Warum sich der Sturz ereignete, ist noch nicht bekannt. Die Cala Pi ist umgeben von Küstenfelsen, dort beginnen auch Wanderwege. (cls)