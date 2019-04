Am 1. Mai beginnt die Badesaison in Palma

Am 1. Mai beginnt in der Hauptstadt von Mallorca offiziell die Badesaison. Ab Mittwoch werden die Stränden von Palma überwacht und beflaggt, das teilt das Rathaus mit.

Die Rettungsschwimmer sorgen für Sicherheit an den Stränden Cala Major, Can Pere Antoni, Ciutat Jardí, Cala Estància und der Playa de Palma. Bis 31. Oktober sind sie von 11 bis 18 Uhr, in Cala Major bis 19 Uhr anwesend, vom 16. Juni bis 15. September von 10 bis 19 Uhr (Cala Major bis 19.30 Uhr). Grüne, gelbe und rote Flaggen weisen darauf hin, ob baden erlaubt ist oder nicht.

Ab Juni gibt es an den fünf Stränden zudem Unterstützung, damit auch Rollstuhlfahrer ins Wasser gelangen können. (cls)