Zwei Schüler in Arenal an Krätze erkrankt

Zwei fünfjährige Kinder der Vorschule in Arenal (Llucmajor) sind laut Medienberichten an Krätze erkrankt. Die Schüler hätten sich vor den Osterferien infiziert und die Eltern der anderen Kinder waren deshalb zum Schulstart auf Mallorca in dieser Woche besorgt.

Mütter und Väter wendeten sich an Bürgermeister Gori Estarellas. Sie forderten, dass die Erkrankten erst wieder die Schule besuchen sollen, wenn sie von ihnen keine Ansteckungsgefahr mehr ausgeht.

Laut Bürgermeister werden alle Schüler mit einer speziellen Salbe behandelt. Man habe das Protokoll eingehalten, das im Fall solcher Krankheiten Vorsichtsmaßnahmen vorgibt. Die Eltern beklagen, dass es keine offizielle Mitteilung der Schule gegeben hätte und Estarellas die Angelegenheit herunterspielen wolle. (cls)