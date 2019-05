Deutscher Polizisten-Prügler von Cala Rajada verurteilt

Ein Gericht in Palma de Mallorca hat am Mittwoch einen Deutschen verurteilt, der zwei Polizisten in Cala Rajada angegriffen und verletzt hatte. Der Mann muss 1440 Euro Strafe zahlen und jeden Beamten mit 150 Euro entschädigen.

Zugetragen hatte sich die Attacke am 5. September 2015. Die Beamten wollten den Deutschen vor einer Diskothek kontrollieren, woraufhin sich dieser weigerte, seinen Pass vorzuzeigen. Danach versuchte er zu fliehen und wurde von den Ordnungshütern eingeholt. Anschließend griff er diese an und verletzte sie an Armen und Knien.

Cala Rajada hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Art Miniaturausgabe der Playa de Palma entwickelt. Wiewohl es dort nicht so ungezügelt wie am Ballermann zugeht, kam es immer wieder zu Zwischenfällen mit Sauftouristen.