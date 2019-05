Das Wochenende auf Mallorca wird weitgehend sonnig

Eigentlich gibt es an den Wetterprognosen für das Wochenende auf Mallorca nichts zu meckern: Für Samstag prognostizieren die Meteorologen von Aemet Höchstwerte von 19 Grad und Sonne. In der Mittagszeit kann leichte Bewölkung aufziehen.

Auch am Sonntag geht es mit nur leichter Bewölkung und Sonne weiter. Die Tageshöchstwerte liegen bei 18 Grad. Wermutstropfen: In den Morgenstunden ist mit Schauer zu rechnen – besonders im Norden der Insel. An der Nord- und Tramuntanaküste warnte das Wetteramt vor hohem Wellengang.

Der Freitag ist weitestgehend freundlich, nur vereinzelt kann es am Nachmittag tröpfeln. Die Temperaturen klettern auf 22 Grad.

Die neue Woche startet mit 21 Grad, viel Sonne und ein paar einsamen Wölkchen am Himmel. Gegen Wochenmitte soll gar die 25-Grad-Marke überschritten werden. (cls)