Verschollener Brite angeblich in Gibraltar gesichtet

Der von einer Mallorca-Fähre am 22. März spurlos verschwundene Brite Rem K. soll in Gibraltar gesehen worden sei. Ein 61-jähriger ebenfalls britischer Rentner äußerte gegenüber dem Boulevardblatt "The Sun", den 31-Jährigen auf einer Parkbank auf dem Gebiet der britischen Kolonie gesichtet zu haben. Der Mann habe einen verwirrten Eindruck gemacht.

Rem K. war zusammen mit seiner Mutter auf der Balearia-Fähre Hypatia de Alejandria auf dem Weg von Valencia nach Palma gewesen, als er verschwand. Zunächst wurde geglaubt, er sei über Bord gegangen, doch laut Familienmitgliedern leidet der Mann unter einer schwer erklärbaren Angst vor Menschen. Es sei sei nicht das erste Mal gewesen, dass er sich abgesetzt habe.