Badeverbot an Palmas Stadtstränden

Das Rathaus von Palma hat für Samstag ein Badeverbot an den Stadtstränden von Palma ausgegeben. Am Can Pere Antoni sowie in Ciutat Jardí weht die rote Fahne, die Playa de Palma auf Mallorca ist nicht betroffen.

Grund ist, dass durch die starken Regenfälle am Freitagabend die Kläranlage überlastet ist. Es fließen Abwasser ungefiltert ins Meer. Leider keine Neuheit, regelmäßig müssen die Strände gesperrt werden, weil die Kläranlage an ihre Kapazitäten gerät. (cls)