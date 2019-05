Verbrennung von Gästen: Barkeeper spricht von Unfall

Der Geschäftsführer der Bar in Palmas Lonja-Viertel, in der drei Gäste durch brennende Cocktails verletzt worden waren, spricht gegenüber der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora von einem unglücklichen Unfall. Die Nationalpolizei von Mallorca untersucht, was in der Nacht von Freitag auf Samstag geschehen war, als eine Alkoholexplosion zwei Schweden und einem Deutschen schwere Verbrennungen zufügte.

Die Barbesucher erlitten Verbrennungen zweiten und dritten Grades. Eine Frau musste in eine Spezialklinik nach Barcelona geflogen werden. Sobald die Opfer vernehmungsfähig sind, werden die Beamten ihre Aussage aufnehmen. Zudem finden Ermittlungen in der Bar statt. (cls)