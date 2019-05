Baden an Palmas Stadtstränden wieder möglich

Die Stadtverwaltung von Palma hat am Sonntag um 11 Uhr die Strände von Can Pere Antoni und Ciudad Jardín wieder geöffnet und lässt dort die grüne Flagge hissen. Baden ist an den Stränden in der Hauptstadt von Mallorca wieder erlaubt.

Wie vom Rathaus berichtet, ergaben die Wasseranalysen, dass das Baden wieder unbedenklich ist. In der Nacht von Freitag auf Samstag war die Kläranlage aufgrund der starken Regenfälle überlastet gewesen, Schmutzwasser floss ins Meer. Die Stränden wurden deshalb am Samstag gesperrt. (cls)