Prozess nach Vergewaltigung in Cala-Millor-Disco

Vor einem Gericht in Palma de Mallorca muss sich ab Mittwoch der Besitzer einer Diskothek in Cala Millor im Osten von Mallorca wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung einer Kundin verantworten. Dem Mann wird vorgeworfen, die Frau am frühen Morgen des 23. Juli 2017 in einen Raum des Etablissements gesperrt und sich über sie hergemacht zu haben.

Da der Mann das mutmaßliche Opfer bereits mit 45.000 Euro entschädigt hat, fordert die Staatsanwaltschaft lediglich zwei Jahre Haft für ihn.