Verletzte nach Vollbremsung von Bus in Can Pastilla

Can Pastilla

Mehrere Fahrgäste sind am Sonntagnachmittag in Can Pastilla verletzt worden, als ein Bus der Verkehrsgesellschaft EMT plötzlich bremsen musste.

Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora berichtete, stieg der Fahrer aufs Bremspedal, um einen Zusammenstoß mit einem Auto zu verhindern. Mehrere Rettungswagen eilten zum Unglücksort, um die Verletzten zu versorgen.