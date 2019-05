Deutsche Wanderer auf Trockensteinweg gerettet

Die Bergrettung der Feuerwehr und die Polizei von Andratx haben am Sonntag ein deutsches Ehepaar gerettet, das sich auf dem Camí de Cala Egos verirrt hatte. Das Paar war am Morgen von Port d'Andratx losgegangen, um den Trockensteinweg zu erkunden.

Der Weitwanderweg ist auf diesem Abschnitt nur mit Steinmännchen und Farbe markiert. Das Paar in den Sechzigern war in Richtung Sant Elm unterwegs, als es sich verlief. Der Mann alarmierte die Rettungskräfte und schickte ihnen mit seinem Handy ein Foto, auf dem ein weißes Gebäude an der Mole des Hafens von Port d'Andratx zu sehen war. Das Ehepaar befand sich rund zehn Kilometer davon entfernt.

Die Bergrettung konnte die Wanderer schließlich ausfindig machen und sie wohlbehalten in ihr Hotel in Sant Elm zurückbringen.