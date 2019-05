Meteorologen prognostizieren 30-Grad-Phase auf Mallorca

Innerhalb von nur einer Woche wird Mallorca wettertechnisch vom Frühling in den Frühsommer katapultiert. Am Freitag und Samstag sollen den Meteorologen von Aemet zufolge örtlich 30 Grad erreicht werden, am Sonntag soll es allerdings nicht mehr ganz so warm werden. Besonders schweißtreibend wird das Wetter in Sa Pobla, dem Hitzepol der Insel.

Dazu soll der Wind manchmal böig und manchmal schwach aus vor allem westlichen bis südlichen Richtungen wehen. Auch die Nacht-Werte steigen, und zwar von 11 bis 12 Grad auf über 15 Grad.

Was den Rest-Mai angeht, so wird im Allgemeinen mit höheren Temperaturen als in dieser Jahreszeit üblich auf Mallorca gerechnet. Niederschläge sind bis auf Weiteres nicht in Sicht.