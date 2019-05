Diebe stehlen Deutschem Fotoapparate für 22.000 Euro

Nur eine knappe Viertelstunde hatte sich ein deutscher Fotograf am Aussichtspunkt Es Colomer in Richtung Cap Formentor von seinem Auto entfernt. Das reichte unbekannten Dieben, um seine Ausrüstung im Wert von 22.000 Euro aus dem Wagen zu stehlen.

Fotograf Philipp Heigel befand sich nach eigenen Angaben seit Sonntag auf Mallorca, der Diebstahl ereignete sich gleich am ersten Abend, wie er in einer E-Mail an die MM-Redaktion schrieb. Zum Tatzeitpunkt befand er sich nur 100 Meter von seinem Fahrzeug entfernt, die Kameraausrüstung hatte er im Kofferraum verstaut. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.