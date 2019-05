Mann überfährt Nachbarn wegen zu lauter Musik

Die Polizei in Palma de Mallorca hat am Freitagnacht einen Mann festgenommen, der offenbar absichtlich seinen Nachbarn überfahren hat. Wie die Behörden mitteilen, habe sich der Autofahrer über zu laute Musik geärgert, was ihn zu der Tat bewegt habe. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Nachdem der Nachbar bereits mit Verletzungen am Boden lag, soll der Fahrer ausgestiegen sein und ihm mit einer Metallstange auf den Kopf geschlagen haben, ehe er sich aus dem Staub machte. Wenig später aber konnte er festgenommen werden. In diesen Stunden wird er dem Haftrichter vorgeführt. (cze)