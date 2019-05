Brandserie in Palma nimmt einfach kein Ende

Die Brandserie in Palma de Mallorca nimmt kein Ende. In der Nacht zum Samstag kam es auf dem Stadtgebiet wieder zu Zwischenfällen. Im Gewerbegebiet Son Castelló geriet ein Auto in Brand, an der Einfallstraße Aragón wurden Müllcontainer angezündet, kurz zuvor brannten Behälter in der Eusebi-Estada-Straße.

Ob die drei Vorfälle zusammenhängen, ist unklar. In den vergangenen Monate wurden in der Balearen-Hauptstadt immer wieder Autos und Müllbehälter angesteckt. Zwischenzeitlich kam es zwar zu Festnahmen, allerdings ging die Brandserie weiter. (cze)