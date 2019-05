Reichlich angespülte Algen am Es-Trenc-Strand

Am Strand von Es Trenc im Süden von Mallorca finden sich zum Beginn der neuen Saison weiterhin allerhand Algen. Dies stellte die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora am Wochenende fest. Anders als die meisten anderen Strände befindet sich Es Trenc in einem Naturpark. Inmitten dieser nicht ganz sauberen Szenerie öffneten an diesem Wochenende fünf der insgesamt sechs Holz-Chiringuitos.

Betreiber der Einrichtungen äußerten sich gegenüber dem Blatt alles andere als euphorisch angesichts der Tatsache, dass sie weder Sitzplätze noch Schatten bieten können. Die Vorgänger-Steinbauten hatten abgerissen werden müssen, weil sie mit einer neuen Verordnung der Küstenschutzbehörde nicht mehr vereinbar sind.

Dem Reporter von Ultima Hora fiel ferner auf, dass am Wochenende auffallend viele Massagefrauen und Händler unterwegs waren, obwohl wegen eines kühlen Windes nicht viele Gäste den Weg zum Strand gefunden hatten. Der neue Parkplatz vor Ses Covetes war denn auch alles andere als gut gefüllt.