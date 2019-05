Polizei Calvià straft 17 Lokale mit hohen Bußgeldern ab

Die Lokalpolizei von Calvià im Südwesten von Palma de Mallorca hat 17 Lokale mit hohen Bußgeldern belegt. Das wurde am Montag in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Die meisten Sanktionen – nämlich 16 – ergingen in Magaluf, eine in Santa Ponça. Jedem dortigen Lokal wurde Bußgelder in Höhe von 2000 Euro, 2500 oder 3000 Euro auferlegt. Diese Etablissements dürfen einen Monat nicht öffnen.

14 dieser bestraften Lokale hatten illegalerweise bis nach 0 Uhr geöffnet, zwei ließen laute Musik draußen abspielen, ein weiteres ließ dermaßen laute Musik erklingen, dass die Nachbarn sehr gestört wurden.