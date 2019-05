Waldbrand im Gebiet von Son Verí auf Mallorca gemeldet

In der Nähe von Son Verí südöstlich von Palma de Mallorca ist am Dienstag ein Waldbrand gemeldet worden. Auf der Höhe von Cala Blava musste die Straße zum Kap Blanc gegen 14 Uhr gesperrt werden. Sie wurde am frühen Abend allerdings wieder geöffnet.

Wie der Naturschutztrupp Ibanat mitteilte, waren drei Helikopter und zwei Löschfahrzeuge im Einsatz, um der Flammen Herr zu werden. 23 Mitarbeiter wurden dorthin zitiert, ihnen gelang es, das Feuer bis zum späten Nachmittag zu stabilisieren.

Waldbrände kommen auf Mallorca besonders in der warmen Jahreszeit immer mal wieder vor. Seit einigen Jahren hat es dank des Einsatzes der Löschkräfte und des dichtmaschigen Netzes von Kontrolltürmen eher wenige größere Feuer gegeben.