Arca kritisiert Leuchtreklame und Geldautomaten

Mick Taylor, Joe Lovano, Helene Fischer – das sind nur einige Größen der Musikwelt, mit denen der Saxofonist Arno Haas gespielt hat. Und bei „Lucky Chance“, einem Song seiner CD „Back To You“, übernahm der siebenfache Grammygewinner Al Jarreau den Gesangspart. Am Donnerstag, 16. Mai, gibt Haas ein Jazzkonzert auf der Kulturfinca Son Bauló in Lloret