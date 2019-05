Neuer Radweg in Santa Catalina

In Palma sollen drei neue Radwege entstehen, die die Viertel Santa Catalina, es Jonquet, Son Armadans und Son Dureta mit den Radwegen am Paseo Marítimo dem Feixina-Park verbinden. Dies gab das Verkehrsamt im Rathaus am Donnerstag bekannt.

Mittelpunkt der drei neuen Abschnitte soll die Plaça del Pont sein. Von dort sollen die Fahrradwege durch Santa Catalina, nach Andrea Doria und Monseñor Palmer führen. Die neuen Fahrradwege haben eine Gesamtlänge von 1,7 Kilometern und sollen ab Montag markiert werden.