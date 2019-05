Strafanzeige wegen illegalem Kahlschlag in Calvià

Die Abholzung von 98 Kiefern vor etwa einem Jahr auf dem Gebiet der Gemeinde Calvià im Südwesten von Mallorca hat ein Nachspiel. Die "Agentur zur Verteidigung des Territoriums" des Inselrats erstattete Anzeige, wie es am Donnerstag in einer Pressemitteilung hieß. Die an der Cala Falcó gefällten Bäume standen laut den Angaben auf einem geschützten Gelände. Außerdem seien sie nicht wegräumt worden, weshalb es in der anbrechenden warmen Jahreszeit ein hohes Feuerrisiko gebe.

Im Februar waren ebenfalls in Calvià, nämlich an der Cala Vinyes, 16 Kiefern abgeholzt worden. Hier wie auch im Fall an der Cala Falcó mussten die Bäume weichen, weil Anwohner freie Sicht aufs Meer haben wollten.