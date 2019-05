In Berlin lacht die Sonne, auf Mallorca ist es ungemütlich

Wettertechnisch geht es dieser Tage in einigen Teilen Deutschlands und auf Mallorca wieder ganz anders als üblich zu. Während es etwa in Berlin am Freitag sonnig und mit 21 Grad angenehm mild bei steigender Tendenz war, gestaltete sich der Tag auf Mallorca zeitweise grau und ausgesprochen stürmisch und alles andere als wärmer.

Und damit nicht genug: Steigen in Berlin die Temperaturen zum Wochenende hin, so bleiben sie auf Mallorca an der 20-Grad-Marke hängen. Am Sonntag erhöht sich auf Mallorca auch noch das Regenrisiko, in Ostdeutschland aber lacht weiter die Sonne.

Eine erneute Umkehrung der Verhältnisse sieht das spanische Wetteramt Aemet erst in der zweiten Hälfte der kommenden Woche kommen: Dann soll es auf Mallorca endlich wieder bei Sonne Richtung 30 Grad gehen.