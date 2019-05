Der Wind flaut ab und die Werte steigen auf Mallorca

Die relativ frische Wetterphase auf Mallorca mit Höchstwerten bei lediglich allerhöchstens 20 Grad neigt sich dem Ende zu. Die Meteorologen von Aemet prognostizieren 23 Grad am Montag und sogar 25 Grad am Dienstag, was manch einen wieder ins Meer locken könnte. Die Nachttemperaturen steigen dagegen nur unmerklich.

Der in den vergangenen Tagen zeitweise stürmische Wind flaut nach und nach ab, kann aber dennoch immer mal wieder böig auffrischen. Es bleibt bis auf weiteres sonnig.

Am Ende der vergangenen Woche hatte ein Sturm aus dem Nordwesten die Insel erreicht. Deswegen galt zeitweise Warnstufe Gelb wegen hohen Seegangs und starker Böen.