Moderner Wohnkomfort nahe des Es-Trenc-Strands

PR-Bericht

Die Entscheidungskriterien unserer Kunden beim Kauf einer Immobilie auf Mallorca haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Jedermann will viel Licht in seinem Haus, braucht aber gleichzeitig genügend schattige Zonen für die Sommermonate.

Immens wichtig ist dem Kunden von heute eine erstklassige Bauqualität mit optimaler Wärme- und Schallisolierung und selbstverständlich will man nicht auf den modernen Wohnkomfort verzichten, wie man ihn von zu Hause her gewohnt ist.

Bei der Konzeption der Villa STELLA wurde all diesen Wünschen und Erwartungen Rechnung getragen. Bei der Erstellung des Raumkonzeptes wurde besonderes Augenmerk auf den Sonnenverlauf genommen. Das Erdgeschoss mit Wohn-Essbereich und amerikanischer Küche ist mit raumhohen und schlanken Fenstern nach Osten hin und breiten Fenstertüren nach Süden und Westen hin lichtdurchflutet.

Die im Süden und Westen vor den Fenstern liegenden überdachten Terrassen vermeiden jedoch eine direkte Sonneneinstahlung ins Innere des Hauses. Die Gründung der Villa erfolgte auf einer sogenannten „Forjada Sanitaria“, einem belüfteten Kriechkeller unter dem Haus, um das Gebäude optimal nach unten zu isolieren.

Das dreischalige Außenmauerwerk bestehend aus zwei Poroton-Mauern mit Isolierkammern und einer Kerndämmung aus acht Zentimeter starken Styrodur gewährleistet eine optimale Wärmedämmung für die Villa. Auch die Haustechnik entspricht den Anforderungen von heute, so erfolgt die Warmwasserbereitung mit Solar-Thermie, wobei dabei bis zu 80% der jährlich erforderlichen Energie aus der Sonne kommen.

Die Klima-Anlage warm/kalt der Marke Mitsubishi arbeitet im Heizmodus als Luft-Wärmepumpe. Auf Wunsch und gegen einen moderaten Aufpreis bekommt die Villa in allen Räumen eine Warmwasser-Fußbodenheizung, ebenfalls betrieben mit einer energiesparenden Luft-Wärmepumpe. Der Pool ist als stabile Stahlbetonwanne konstruiert und mit Mosaikfliesen verkleidet. Zur Ausstattung gehören zwei Wand-Skimmer, zwei LED-Unterwasserscheinwerfer und die komplette Pooltechnik, wahlweise mit Chlor-Klärung oder als Salzwasserpool. Derzeit können wir Ihnen in insgesamt sechs Zonen am Es-Trenc-Strand attraktive Neubauvillen anbieten. Ein Teil davon ist bereits bezugsfertig!

Die Villa STELLA finden Sie in der Zone 6.

Eine ausführliche Übersicht über alle Neubauprojekte in den sehcs Zonen finden Sie auf unserer Website: https://www.azur-mallorca.com/ihre-neubau-villa-am-strand-es-trenc.xhtml.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme, Franz Stockinger und das Azur Mallorca Team