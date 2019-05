Nach Rohrbruch erwägen Anwohner Klage gegen Emaya

Ein Rohrbruch in einem Wohnhaus an der Plaça Forti im Zentrum Palmas könnte bald die Anwälte beschäftigen. Nach dem Vorfall vom Samstag konnten die Bewohner erst am Montag in ihre Wohnungen zurückkehren - zunächst noch ohne Strom und Wasser.

Die Anwohner erwägen nun, die Stadtwerke Emaya sowie ein Bauunternehmen, das Arbeiten am Nachbargrundstück ausführte, wegen der Schäden in der Tiefgarage und den Wohnungen zu verklagen.

Am schwersten wurde die Tiefgarage des Gebäudes durch eindringende Wassermassen beschädigt. Einige der geparkten Autos und Motorräder seien nur noch schrottreif, beklagte ein Anwohner.

Der Besitzer des Wohngebäudes erklärte, dass während der Bauarbeiten ein Loch in der Garage ausgehoben worden sei, das hinterher zwar zugeschüttet wurde, ohne aber eine neu hochgezogene Wand in der Nähe zu verstärken. Sie wurde durch das eindringende Wasser niedergerissen.

Die Bewohner hatten sich bereits in der Vergangenheit über die Bauarbeiten beklagt. In den kommenden Tagen wollen sie über ihr weiteres Vorgehen gegen Emaya und das Bauunternehmen beraten.