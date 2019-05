Nach Tat auf Mallorca in Belgien verhaftet

Laut Informationen der Tageszeitung Ultima Hora erfolgte der Zugriff am Montag, wurde aber erst am Dienstag bekannt, da im Fall von Minderjährigen zunächst die Sorgeberechtigten offiziell informiert werden müssen.

Der 16-Jährige Ecuadorianer soll die Tötung seiner Mutter von langer Hand geplant haben und war danach mit einer gleichaltrigen Freundin ins Ausland durchgebrannt. Der Hintergrund der Tat ist offenbar in heftigen Familienstreitigkeiten über die Beziehung der beiden Jugendlichen zu suchen.

Beide hatten sich an der Oberschule in Palmas Stadtteil Coll d'en Rabassa kennengelernt. Auch das Mädchen wurde festgenommen. Der mutmaßliche Täter verweigert jegliche Aussage. In den nächsten Tagen wird die spanische Justiz die Auslieferung des Duos beantragen.

In anderen Berichten war auch von Herzversagen als möglicher Todesursache die Rede. Fakt ist, dass die Leiche von Gloria Z. in Müllsäcken verpackt aufgefunden worden war.

aktualisiert um 10.08 Uhr