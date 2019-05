Polizisten stürmen Bordell in Palma de Mallorca

Im Rahmen von Ermittlungen gegen Menschenhandel haben Polizisten vor einigen Tagen ein Bordell in Palma de Mallorca gestürmt. Dabei wurden zwölf Menschen festgenommen, wie es am Mittwoch in einer Pressemitteilung hieß. Das Etablissement befindet sich in der Joan-Alcover-Straße und gilt als einer der größten der Stadt.

Den Polizisten gelang es, acht Frauen, die gegen ihren Willen der Prostitution nachgingen, zu befreien. In dem Etablissement fanden die Ermittler auch Transsexuelle vor.

Unter den Festgenommenen finden sich zwei Personen, die die Frauen mit falschen Versprechungen aus Brasilien nach Mallorca gelockt hatten.