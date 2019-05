Fünfjährige stirbt in Schule in Palma

Dramatischer Vorfall an einer Schule in Palma: Ein fünfjähriges Mädchen ist am Freitag im Colegio de la Salle offenbar an den Folgen einer Lebensmittelallergie gestorben. Am Nachmittag hatte das Mädchen in der Schulkantine ein Eis gegessen und fühlte sich unmittelbar danach unwohl. Die Mordkommission ermittelt die genauen Todesumstände.

Die Lehrer alarmierten sofort die Rettungskräfte. Sie versuchten das Kind, das einen Herzkreislaufstillstand erlitten hatte, mehr als eine Stunde lang wiederzubeleben. Zwei Psychologen wurden zur Schule gesandt, wo sich dramatische Szenen unter Eltern und Schülern abspielten.

Das Mädchen soll an einer Allergie gelitten haben, über die die Schule informiert war. Eine Autopsie soll am Samstag Aufschluss über die genaue Todesursache geben. Mehrere Ärzte zeigten sich gegenüber der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora verwundert, dass das Mädchen keine typischen Allergiesymptome wie Atemprobleme oder Hautausschlag zeigte.