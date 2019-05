Kofferräuber in Calvià festgenommen

Die Guardia Civil hat ein Ehepaar festgenommen, dass in mindestens zehn Fällen Koffer von Touristen in Hotels in Calvià gestohlen haben soll. Die beiden Festgenommenen im Alter von 47 und 48 Jahren gaben sich selbst als Urlauber aus und nutzten die unübersichtliche Situation an der Rezeption, um das Gepäck zu entwenden.

Bei den Dieben handelt es sich nach Angaben der Guardia Civil um ein Paar aus Rumänien, das wegen ähnlicher Delikte einschlägig vorbestraft ist. Bei ihren Diebstählen erbeuteten die beiden Gepäck im Wert von rund 5000 Euro.

Bislang werden ihnen Taten in Hotels in Illetes, Magalluf, Santa Ponça und Peguera zur Last gelegt. Die Polizei schließt aber nicht aus, dass sie für weitere Diebstähle auf der Insel verantwortlich sind.