Feuerwehr rettet in Sa Pobla drei Enten

Retter für das Federvieh: Feuerwehrleute haben am Samstag drei Enten befreit. Die Tiere waren in Sa Pobla im Norden von Mallorca in einen Brunnenschacht gefallen.

90 Minuten lang waren die Einsatzkräfte beschäftigt, um die Enten aus dem 20 Meter tiefen Schacht zu befreien. Die Feuerwehrleute mussten sich abseilen. Sowohl Retter als auch die gefiederten Geretteten sind wohlauf.

Immer wieder kommt es auf Mallorca durch unzureichende gesicherte Schachteingänge zu Unfällen. (cls)