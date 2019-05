Alles auf einer Ebene – Neubau-Bungalow zwei Kilometer zum Es Trenc

PR-Bericht

Mit seinen 143 Quadratmetern Brutto-Geschossfläche und einer Netto-Wohnfläche von 105 Quadratmeter ist die Villa ALPHA die kleinste im Neubauprojekt „Las Estrellas d’Es Trenc“, die am oberen Rand des beliebten Wohngebietes Dalt de Sa Ràpita entsteht. Aufgrund des durchdachten Raumkonzeptes und der Tatsache, dass eben alles auf einer Ebene platziert ist, gehen nur wenige Quadratmeter Verkehrsflächen im Haus verloren. Die Flächen der wichtigen Bereiche können sich also durchaus sehen lassen. So hat der Wohn-Essbereich mit amerikanische Küche zusammen 39 Quadratmeter und jedes der drei Schlafzimmer kommt jeweils auf eine Fläche von etwas mehr als 13 Quadratmeter.

Die lichte Raumhöhe des Wohn-Essbereichs beträgt drei Meter und zusammen mit der breiten Front aus Fenstertüren zur Terrasse und zum Pool hin ergibt sich eine einmalige, lichtdurchflutete Einheit von Innen- und Außenbereich.

Bauqualität und Ausstattung wurden den hohen Ansprüchen unserer internationalen Klientel

angepasst. Die Gründung der Villa erfolgte auf einer sogenannten „Forjada Sanitaria“, einem

belüfteten Kriechkeller, der durch sein Luftpolster unter dem Haus die Wärme-Isolierung nach unten hin optimiert. Aufgrund der Stahlbeton-Skelettbauweise gibt es keine tragenden Wände, wodurch spätere Veränderungen der Raumaufteilung leichter möglich sind.

Das Außenmauerwerk besteht aus einer Außenschale aus gut isolierenden Porotonsteinen mit

mehreren Luftkammern, einer acht Zentimeter starken Kerndämmung aus Styrodur und einer dünneren Innenschale, ebenfalls aus Porotonstein.

Die technische Ausstattung der Villa entspricht voll und ganz modernen Wohnstandards. Die

Warmwasserbereitung erfolgt mittels Solarthermie, wobei übers Jahr gesehen bis zu 80 Prozent der Energie aus der Sonne von Mallorca kommen. Alle Schlaf- und Wohnräumen sind mit einer Klima-Anlage warm/kalt ausgestattet. Die technisch hochwertige Anlage arbeitet im Heizmodus als energiesparende Luft-Wärmepumpe.

Der Pool wird wahlweise mit Chlor-Klärung oder als Salzwasser-Pool ausgeführt.

Gegen Aufpreis kann die Villa auch mit einer Warmwasser-Fußbodenheizung ausgestattet werden.

Mit geringem zusätzlichem Aufpreis gibt es die Villa ALPHA auch barrierefrei!

Einen umfassenden Überblick über die Neubau-Projekte in allen 6 Zonen mit einer Entfernung

zwischen 300 Meter und drei Kilometer zum herrlichen Strand Es Trenc finden auf unserer Website unter https://www.azur-mallorca.com/ihre-neubau-villa-am-strand-es-trenc.xhtml

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme

Franz Stockinger und das Azur-Mallorca-Team