Mutmaßlicher Mutter-Mörder wieder auf Mallorca

Der Sohn von Gloria Z., der im Arenal ermordeten Frau, und seine Freundin sind nach ihrer Verhaftung in Belgien wieder auf Mallorca eingetroffen. Die beiden Jugendlichen stehen nun in Palma vor Gericht.

Der 16-jährige Tatverdächtige schwieg am Montag gegenüber den Ermittlern. Seine Freundin gab an, dass er ihr das Verbrechen gestanden hätte. Beide sollen zunächst in einem Heim für Minderjährige unterkommen.

Das Paar war nach der Tat nach Belgien geflüchtet und hatte dort in einem Hotel übernachtet. Schließlich wurden sie festgenommen, ein belgischer Richter ordnete die Auslieferung nach Spanien an.

Die getötete Frau galt Mitte Mai zwei Tage lang als vermisst, bevor die Polizei ihre Leiche in Arenal fand. Diese steckte in zwei Plastiktüten und war mit Panzertape verschnürt. (cls)