Deutscher stürzt aus Hotel an Playa de Palma

Ein deutscher Tourist hat sich bei einem Sturz aus einem Hotel an der Playa de Palma auf Mallorca schwer verletzt. Der 35 Jahre alte Mann wurde in der Nacht zum Donnerstag vom Hotel Playa Grande in das Krankenhaus Son Espases eingeliefert.

Warum der Mann aus dem zweiten Stockwerk stürzte, ist noch unklar.

Bereits am am Mittwochmorgen hatte es einen Sturz in Punta Ballena gegeben: Dort fiel ein Brite sieben Meter tief, wurde aber wie durch ein wunder nur leicht an einem Knöchel verletzt.